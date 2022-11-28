Reuters: США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз
- РИА Новости
Как утверждает источник, единственный звонок по линии деконфликтинга был инициирован американской стороной.
При этом он не стал сообщать, когда и в связи с чем состоялся этот контакт.
Также источник уточнил, что контакт не был связан с падением, предположительно, украинской ракеты в Польше.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром.
Также в Минобороны назвали вымыслом от начала до конца опубликованную информацию о достижении некой «договорённости» с Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Чёрном море».