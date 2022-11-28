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Reuters: США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз

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США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз за время спецоперации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Reuters: США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз
  • РИА Новости

Как утверждает источник, единственный звонок по линии деконфликтинга был инициирован американской стороной.

При этом он не стал сообщать, когда и в связи с чем состоялся этот контакт. 

Также источник уточнил, что контакт не был связан с падением, предположительно, украинской ракеты в Польше.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром.

Также в Минобороны назвали вымыслом от начала до конца опубликованную информацию о достижении некой «договорённости» с Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Чёрном море».

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