Reuters: США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз

США и Россия использовали линию деконфликтинга по Украине один раз за время спецоперации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Как утверждает источник, единственный звонок по линии деконфликтинга был инициирован американской стороной.

При этом он не стал сообщать, когда и в связи с чем состоялся этот контакт.

Также источник уточнил, что контакт не был связан с падением, предположительно, украинской ракеты в Польше.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром.

Также в Минобороны назвали вымыслом от начала до конца опубликованную информацию о достижении некой «договорённости» с Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Чёрном море».