Узнать больше

Эрдоган: Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине

Короткая ссылка
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире TRT заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия, чтобы достичь мирного урегулирования на Украине. 
Эрдоган: Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, турецкая сторона проводит личные встречи и беседы по телефону с лидерами России и Украины.

Эрдоган добавил, что на прошлой неделе состоялся ряд телефонных переговоров.

«Наша цель — прекращение (конфликта) между Россией и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 на острове Бали заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить