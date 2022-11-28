Эрдоган: Турция продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине
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По его словам, турецкая сторона проводит личные встречи и беседы по телефону с лидерами России и Украины.
Эрдоган добавил, что на прошлой неделе состоялся ряд телефонных переговоров.
«Наша цель — прекращение (конфликта) между Россией и Украиной и достижение стабильного мира, мы продолжаем усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 на острове Бали заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.