Иран и Россия заключили меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн.

Об этом заявил руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. Его слова приводит FARS.

«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну на $300 млн», — сказал он.

В сентябре Манеш заявил, что власти Ирана хотели бы заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей.

Также он отмечал, что никогда за всю историю российско-иранских отношений не наблюдалось такого сближения между двумя государствами, как сейчас.

Автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с Nation News. высказался о качестве машин иранских брендов.