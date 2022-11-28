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Иран и Россия заключили меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн

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Иран и Россия заключили меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн.
Иран и Россия заключили меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
  • РИА Новости

Об этом заявил руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. Его слова приводит FARS.

«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну на $300 млн», — сказал он. 

В сентябре Манеш заявил, что власти Ирана хотели бы заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей.

Также он отмечал, что никогда за всю историю российско-иранских отношений не наблюдалось такого сближения между двумя государствами, как сейчас.

Автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с Nation News. высказался о качестве машин иранских брендов.

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