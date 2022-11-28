Представители стран НАТО обсудят в Бухаресте практические шаги по оказанию помощи Украине

Главы дипведомств стран НАТО на встрече в Бухаресте обсудят практические шаги по оказанию помощи Украине, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

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