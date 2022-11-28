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Представители стран НАТО обсудят в Бухаресте практические шаги по оказанию помощи Украине

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Главы дипведомств стран НАТО на встрече в Бухаресте обсудят практические шаги по оказанию помощи Украине, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
Представители стран НАТО обсудят в Бухаресте практические шаги по оказанию помощи Украине
  • Gettyimages.ru

По её словам, центральный вопрос встречи — «это практические шаги».

Дипломат подчеркнула, что страны НАТО «намерены продолжать санкционное давление» на Россию, пишет ТАСС.

Заседание глав дипведомств стран НАТО проходит в Бухаресте 28—30 ноября.

Ранее польский посол при альянсе Томаш Шатковский сообщил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.

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