Представители стран НАТО обсудят в Бухаресте практические шаги по оказанию помощи Украине
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По её словам, центральный вопрос встречи — «это практические шаги».
Дипломат подчеркнула, что страны НАТО «намерены продолжать санкционное давление» на Россию, пишет ТАСС.
Заседание глав дипведомств стран НАТО проходит в Бухаресте 28—30 ноября.
Ранее польский посол при альянсе Томаш Шатковский сообщил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.