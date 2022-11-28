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Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии «буквально кипит»

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Президент Сербии Александр Вучич, комментируя прошедшие на прошлой неделе в непризнанном Косове и Метохии митинги, заявил, что ситуация там «буквально кипит».
Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии «буквально кипит»
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, об этом сербский лидер рассказал в ходе визита в Норвегию.

«У сербов накипело (в Косове и Метохии. — RT), потому что, знаете, над ними издеваются, мучают их», — сказал он.

Вучич также напомнил о проведении властями непризнанной республики незаконных арестов и запрете голосовать косовским сербам.

23 ноября в посёлке Горне-Кусце на юго-востоке Косова более 5 тыс. косовских сербов приняли участие в мирной акции протеста против спорных мер Приштины.

6 ноября в городе Косовска-Митровица на севере Косова сербы вышли на митинг «Это Сербия» — мирный протест против притеснения со стороны Приштины. 

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