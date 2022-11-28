Daily Star: на Британию из России надвигается холодный фронт и рекордный снегопад

На Великобританию из России надвигается холодный фронт, в связи с которым на территории королевства ожидается рекордный снегопад.

Об этом пишет обозреватель Daily Star Мег Джорш.

По словам автора, британцев предупредили, чтобы они подготовили свои пальто, прежде чем придёт зима с сильными морозами.

Также в статье надвигающийся холодный фронт называется «зверем с Востока».

Ранее британский журнал The Economist на обложке своего нового номера показал «замороженную Европу».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в отличие от европейских стран Турция входит в зиму без проблем в сфере энергетики.