Daily Star: на Британию из России надвигается холодный фронт и рекордный снегопад
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Об этом пишет обозреватель Daily Star Мег Джорш.
По словам автора, британцев предупредили, чтобы они подготовили свои пальто, прежде чем придёт зима с сильными морозами.
Также в статье надвигающийся холодный фронт называется «зверем с Востока».
Ранее британский журнал The Economist на обложке своего нового номера показал «замороженную Европу».
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в отличие от европейских стран Турция входит в зиму без проблем в сфере энергетики.