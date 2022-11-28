Узнать больше

Daily Star: на Британию из России надвигается холодный фронт и рекордный снегопад

Короткая ссылка
На Великобританию из России надвигается холодный фронт, в связи с которым на территории королевства ожидается рекордный снегопад.
Daily Star: на Британию из России надвигается холодный фронт и рекордный снегопад
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет обозреватель Daily Star Мег Джорш.

По словам автора, британцев предупредили, чтобы они подготовили свои пальто, прежде чем придёт зима с сильными морозами.

Также в статье надвигающийся холодный фронт называется «зверем с Востока».

Ранее британский журнал The Economist на обложке своего нового номера показал «замороженную Европу».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в отличие от европейских стран Турция входит в зиму без проблем в сфере энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить