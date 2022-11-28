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Посол Норвегии вызван в МИД России из-за политически мотивированных задержаний россиян

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Посол Норвегии вызван в МИД России из-за ареста российских граждан в этой стране. Как отметили в российском министерстве, приговоры в отношении россиян в Норвегии в последние месяцы политически мотивированы.
Посол Норвегии вызван в МИД России из-за политически мотивированных задержаний россиян
  • РИА Новости

Как сообщил МИД, посол королевства Роберт Квиле был вызван в связи с задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании БПЛА.

«Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», — отметило ведомство.

Приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия, подчеркнули в министерстве.

«Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», — заявили там.

23 ноября суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в запуске беспилотников, к 90 дням тюремного заключения.

Также полиция региона Нурланн подтвердила, что задержала двоих россиян, им были предъявлены обвинения в «незаконной фотосъёмке».

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