Посол Норвегии вызван в МИД России из-за политически мотивированных задержаний россиян
- РИА Новости
Как сообщил МИД, посол королевства Роберт Квиле был вызван в связи с задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании БПЛА.
«Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», — отметило ведомство.
Приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия, подчеркнули в министерстве.
«Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», — заявили там.
23 ноября суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в запуске беспилотников, к 90 дням тюремного заключения.
Также полиция региона Нурланн подтвердила, что задержала двоих россиян, им были предъявлены обвинения в «незаконной фотосъёмке».