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Двое россиян задержаны в Норвегии по подозрению в фотосъёмке военных объектов

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Двое россиян задержаны в Норвегии по подозрению в фотосъёмке военных объектов, сообщает телеканал TV2.
Двое россиян задержаны в Норвегии по подозрению в фотосъёмке военных объектов
  • Gettyimages.ru

«Полиция Нурланна может подтвердить, что в субботу, 22 октября, на севере округа были задержаны двое граждан России. Им были предъявлены обвинения в незаконной фотосъёмке, и сегодня, в понедельник, они будут заключены под стражу», — говорится в сообщении полиции.

Ранее появилась информация, что полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.

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