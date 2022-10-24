Двое россиян задержаны в Норвегии по подозрению в фотосъёмке военных объектов, сообщает телеканал TV2.

«Полиция Нурланна может подтвердить, что в субботу, 22 октября, на севере округа были задержаны двое граждан России. Им были предъявлены обвинения в незаконной фотосъёмке, и сегодня, в понедельник, они будут заключены под стражу», — говорится в сообщении полиции.

Ранее появилась информация, что полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.