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Экономист Лопес назвал глупым и трусливым решение ЕП назвать Россию «спонсором терроризма»

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Европарламент принял глупое, трусливое и циничное решение, назвав в своей резолюции Россию «страной — спонсором терроризма», притом что на такой шаг не пошли даже Соединённые Штаты, понимающие бесполезность и проблематичность его последствий. Об этом заявил экономист, журналист Хуан Торрес Лопес в статье для испанской газеты Publico под заголовком «Болезненное превращение Евросоюза в марионетку».
Экономист Лопес назвал глупым и трусливым решение ЕП назвать Россию «спонсором терроризма»
  • РИА Новости

Автор пишет, что, столкнувшись с российской спецоперацией на Украине, Евросоюз «выбрал наихудшую позицию из всех возможных»: она предполагает большие экономические издержки для Европы и делает её более зависимой от США.

При этом Россия переживает давление Запада с меньшими трудностями, считает он.

«Неуклюжая и неудачная» настойчивость в том, что «военный путь является единственно возможным», является роковой ошибкой и вынуждает ЕС «постоянно лгать» о реальной ситуации на Украине, пишет Лопес.

Резолюцию, осуждающую Россию, он назвал «напыщенной декларацией», которая не влечёт за собой каких-либо конкретных обязательств.

Вместе с этим документ является глупостью, считает журналист, так как мешает Европе «продвигать или способствовать какому-либо урегулированию конфликта путём переговоров».

В материале Лопес отмечает, что Европа «становится марионеткой в ​​руках Соединённых Штатов и очень могущественных групп интересов».

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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