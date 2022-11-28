Экономист Лопес назвал глупым и трусливым решение ЕП назвать Россию «спонсором терроризма»
- РИА Новости
Автор пишет, что, столкнувшись с российской спецоперацией на Украине, Евросоюз «выбрал наихудшую позицию из всех возможных»: она предполагает большие экономические издержки для Европы и делает её более зависимой от США.
При этом Россия переживает давление Запада с меньшими трудностями, считает он.
«Неуклюжая и неудачная» настойчивость в том, что «военный путь является единственно возможным», является роковой ошибкой и вынуждает ЕС «постоянно лгать» о реальной ситуации на Украине, пишет Лопес.
Резолюцию, осуждающую Россию, он назвал «напыщенной декларацией», которая не влечёт за собой каких-либо конкретных обязательств.
Вместе с этим документ является глупостью, считает журналист, так как мешает Европе «продвигать или способствовать какому-либо урегулированию конфликта путём переговоров».
В материале Лопес отмечает, что Европа «становится марионеткой в руках Соединённых Штатов и очень могущественных групп интересов».
Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.