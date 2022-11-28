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Экс-глава СДПГ Лафонтен заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

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Власти Соединённых Штатов с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией», — заявил он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Лафонтен отметил, что в результате политики Вашингтона Украина фактически стала членом НАТО, однако западные политики и СМИ «намеренно игнорируют» эту историю.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет.

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