Экс-глава СДПГ Лафонтен заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года
«С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией», — заявил он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Лафонтен отметил, что в результате политики Вашингтона Украина фактически стала членом НАТО, однако западные политики и СМИ «намеренно игнорируют» эту историю.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет.