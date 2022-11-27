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Зась: ОДКБ не в полной мере готова к реагированию на гибридные атаки

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ заявил, что ОДКБ не в полной мере готова к реагированию на гибридные атаки.
Зась: ОДКБ не в полной мере готова к реагированию на гибридные атаки
  • РИА Новости

«Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию», — цитирует его ТАСС.

Зась отметил, что ОДКБ «создавалась как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз».

«Мы все превращаемся в комплексную площадку обеспечения безопасности наших государств», — добавил он.

Ранее Зась заявил, что использование ядерного оружия в текущих условиях исключено.

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