В немецком Лейпциге вечером 26 ноября прошли антиамериканские протесты.

Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам полиции, участвовали около 1 тыс. человек, а по подсчётам организаторов — свыше 6 тыс.

Протестующие прошли по центру города, после чего встали вблизи от консульства США перед зданием конституционного суда, развернув российский и немецкий флаги.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.