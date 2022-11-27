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В Лейпциге прошла акция протеста против США

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В немецком Лейпциге вечером 26 ноября прошли антиамериканские протесты.
В Лейпциге прошла акция протеста против США
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Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам полиции, участвовали около 1 тыс. человек, а по подсчётам организаторов — свыше 6 тыс.

Протестующие прошли по центру города, после чего встали вблизи от консульства США перед зданием конституционного суда, развернув российский и немецкий флаги.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

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