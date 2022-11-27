В Шанхае состоялся протест против антиковидных ограничений

Жители китайского Шанхая 27 ноября вышли на демонстрацию против антиковидных ограничений, применяемых в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из жителей города.

Пожелавший остаться анонимным житель города рассказал, что жители вышли на протест против антиковидной политики китайских властей.

Источник РИА Новости привёл видео с места событий, на котором видно, как толпа людей собралась на одном из перекрёстков города.

Ранее власти района Чаоян в Пекине заявили о намерении оперативно снимать антикоронавирусные ограничения после проведения необходимых мер, чтобы свести к минимуму воздействие соответствующих мер на жизнь жителей города.