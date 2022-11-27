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В Шанхае состоялся протест против антиковидных ограничений

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Жители китайского Шанхая 27 ноября вышли на демонстрацию против антиковидных ограничений, применяемых в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из жителей города.
В Шанхае состоялся протест против антиковидных ограничений
  • Gettyimages.ru

Пожелавший остаться анонимным житель города рассказал, что жители вышли на протест против антиковидной политики китайских властей.

Источник РИА Новости привёл видео с места событий, на котором видно, как толпа людей собралась на одном из перекрёстков города.

Ранее власти района Чаоян в Пекине заявили о намерении оперативно снимать антикоронавирусные ограничения после проведения необходимых мер, чтобы свести к минимуму воздействие соответствующих мер на жизнь жителей города.

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