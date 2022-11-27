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В Пекине намерены снизить влияние антикоронавирусных ограничений на жизнь жителей города

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Власти района Чаоян в Пекине заявили о намерении оперативно снимать антикоронавирусные ограничения после проведения необходимых мер, чтобы свести к минимуму воздействие соответствующих мер на жизнь жителей города. Об этом, как сообщает Beijing Daily, заявил замглавы района Ян Бэйбэй.
В Пекине намерены снизить влияние антикоронавирусных ограничений на жизнь жителей города
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Как отмечает РИА Новости, данный район является наиболее густонаселённым в Пекине. В нём проживают порядка 3,4 млн человек.

«Что касается районов с повышенным эпидемиологическим риском, то на их территории будут своевременно сняты ограничения после проведения таких мер, как эпидемиологическое расследование, ПЦР-тестирование и дезинфекция, чтобы свести к минимуму воздействие на жизнь жителей», — цитирует Бэйбэя агентство.

22 ноября сообщалось, что в Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии.

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