Представитель польских спецслужб: признаков подготовки нападения России на Польшу нет

Польша не наблюдает признаков подготовки нападения России на территорию страны, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши», — сказал Жарын в интервью газете Il Messaggero.

Он отметил, что, по мнению польской стороны, попытка России затронуть территорию страны, входящей в НАТО, является маловероятной.

Пресс-секретарь добавил, что Польша уязвима для гибридных угроз с российской стороны — от кибератак до дезинформации.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход — «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».