Представитель польских спецслужб: признаков подготовки нападения России на Польшу нет
- РИА Новости
«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши», — сказал Жарын в интервью газете Il Messaggero.
Он отметил, что, по мнению польской стороны, попытка России затронуть территорию страны, входящей в НАТО, является маловероятной.
Пресс-секретарь добавил, что Польша уязвима для гибридных угроз с российской стороны — от кибератак до дезинформации.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход — «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».