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Представитель польских спецслужб: признаков подготовки нападения России на Польшу нет

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Польша не наблюдает признаков подготовки нападения России на территорию страны, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
Представитель польских спецслужб: признаков подготовки нападения России на Польшу нет
  • РИА Новости

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши», — сказал Жарын в интервью газете Il Messaggero.

Он отметил, что, по мнению польской стороны, попытка России затронуть территорию страны, входящей в НАТО, является маловероятной.

Пресс-секретарь добавил, что Польша уязвима для гибридных угроз с российской стороны — от кибератак до дезинформации.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход — «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».

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