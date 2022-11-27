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«Рёнхап»: пять человек погибли при крушении вертолёта в Южной Корее

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При крушении вертолёта в Южной Корее в уезде Янан погибли пять человек.
«Рёнхап»: пять человек погибли при крушении вертолёта в Южной Корее
  • Gettyimages.ru

Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарных, вертолёт S-58T американского производства совершал облёт местности для исследования лесного массива и выявления возможных пожаров. 

«Мы видим, что два пассажира погибли в корпусе вертолёта, но добраться до них сложно, потому что пожар тушат и существует вероятность дополнительных взрывов», — заявил представитель пожарной охраны.

Позднее подтвердили гибель пяти человек в результате аварии. На месте происшествия работают 114 специалистов, включая сотрудников экстренных служб, привлечено 114 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на востоке Южной Кореи потерпел крушение вертолёт с двумя пассажирами на борту.

1 октября стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате падения многоцелевого вертолёта Eurocopter ВМС Мексики в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.

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