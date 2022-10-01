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Milenio: в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека

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По меньшей мере три человека погибли в результате падения многоцелевого вертолёта Eurocopter Министерства ВМС Мексики в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.
Milenio: в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета Milenio.

«По предварительной информации военно-морского флота, в результате крушения погибли три человека, двое членов экипажа Semar получили тяжёлые ранения», — говорится в материале.

О возможных причинах ЧП информации не представлено.

Минобороны Мексики пока не комментировало ситуацию.

Ранее стало известно, что в Мармарисе при тушении пожара разбился принадлежащий России вертолёт. Погибли двое граждан России.

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