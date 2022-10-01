Milenio: в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека
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Об этом информирует газета Milenio.
«По предварительной информации военно-морского флота, в результате крушения погибли три человека, двое членов экипажа Semar получили тяжёлые ранения», — говорится в материале.
О возможных причинах ЧП информации не представлено.
Минобороны Мексики пока не комментировало ситуацию.
Ранее стало известно, что в Мармарисе при тушении пожара разбился принадлежащий России вертолёт. Погибли двое граждан России.