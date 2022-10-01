Milenio: в результате падения вертолёта ВМС Мексики погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате падения многоцелевого вертолёта Eurocopter Министерства ВМС Мексики в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.

Gettyimages.ru

Об этом информирует газета Milenio. «По предварительной информации военно-морского флота, в результате крушения погибли три человека, двое членов экипажа Semar получили тяжёлые ранения», — говорится в материале. О возможных причинах ЧП информации не представлено. Минобороны Мексики пока не комментировало ситуацию. Ранее стало известно, что в Мармарисе при тушении пожара разбился принадлежащий России вертолёт. Погибли двое граждан России.