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Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери

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Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери, вместе с которой сфотографировался с личным составом, внёсшим вклад в испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

19 ноября Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты. 

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