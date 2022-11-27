Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери

Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери, вместе с которой сфотографировался с личным составом, внёсшим вклад в испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 19 ноября Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты.