Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери
Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери, вместе с которой сфотографировался с личным составом, внёсшим вклад в испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
19 ноября Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты.
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