Историк Хомский: после вторжения в Ирак и Ливию Запад не может критиковать Россию
«США напали на Ливию и уничтожили её, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», — приводит его слова РИА Новости.
Хомский также напомнил, что Великобритания принимала участие во вторжении и оккупации Ирака. Он назвал это событие «самым страшным преступлением века».
В августе представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.
На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».