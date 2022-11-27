Историк Хомский: после вторжения в Ирак и Ливию Запад не может критиковать Россию

Американский историк Ноам Хомский в интервью газете El Mundo заявил, что западные страны после вторжения в Ирак и Ливию не имеют права подвергать критике действия России.

«США напали на Ливию и уничтожили её, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», — приводит его слова РИА Новости.

Хомский также напомнил, что Великобритания принимала участие во вторжении и оккупации Ирака. Он назвал это событие «самым страшным преступлением века».

В августе представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.

На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».