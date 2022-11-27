Politico: политика Байдена по сдерживанию Китая грозит Европе экономической катастрофой

Проводимая американским президентом Джо Байденом политика, направленная на сдерживание Китая, идёт вразрез с интересами европейских стран, которые могут столкнуться с экономической катастрофой. Об этом заявил обозреватель Николас Винокур в статье для газеты Politico.

По словам автора статьи, лидеры стран Евросоюза обеспокоены поведением Вашингтона, который не только не советуется с европейскими союзниками, но и не информирует их о своих планах.

Винокур отметил, что основу американской политики составляет «вежливое безразличие», которое ставит своей основной целью противостояние с Китаем.

«В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», — подчеркнул обозреватель.

Автор также напомнил об американском законопроекте по декарбонизации, который должен помочь США оторваться от Китая.

Винокур допустил, что данный законопроект может стать катастрофой для Европы.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон США о сокращении инфляции, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

В августе Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.