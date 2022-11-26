Захарова: в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов.

«У нас в тех странах, в основном речь идёт про страны Евросоюза и те страны, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас есть страны, в которых всего один-два дипломата», — цитирует её РИА Новости.

При этом она отметила, что даже в таком количестве они продолжают работать, так как они нужны, чтобы помогать российским гражданам и организациям, а также они содействуют сохранению экономических связей.

Ранее Захарова заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису.