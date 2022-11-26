Рахмон и Макрон провели телефонные переговоры

Президенты Таджикистана и Франции Эмомали Рахмон и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

«Президенты обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, в частности обеспечения региональной безопасности и совместного противодействия современным угрозам и вызовам — терроризму, экстремизму, контрабанде наркотиков и другим проявлениям трансграничной организованной преступности», — сказал собеседник.

По его словам, в центре внимания сторон находилась проблематика Афганистана.

Ранее Макрон сообщил о планах переговорить в ближайшее время с российским коллегой Владимиром Путиным.