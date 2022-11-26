Чешское радио: 600 человек приняли участие в антиправительственном митинге в Праге
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Организатором акции выступил «Национальный совет обновления».
От правительства требовали в том числе снижения цен на электричество, национализацию газовых подземных хранилищ.
Также протестующие раскритиковали ЕС, НАТО и помощь для Украины.
3 октября жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции.