Чешское радио: 600 человек приняли участие в антиправительственном митинге в Праге

Примерно 600 человек собрались на антиправительственный митинг в центре Праги, сообщает чешское радио.

Организатором акции выступил «Национальный совет обновления».

От правительства требовали в том числе снижения цен на электричество, национализацию газовых подземных хранилищ.

Также протестующие раскритиковали ЕС, НАТО и помощь для Украины.

3 октября жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции.