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Чешское радио: 600 человек приняли участие в антиправительственном митинге в Праге

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Примерно 600 человек собрались на антиправительственный митинг в центре Праги, сообщает чешское радио.
Чешское радио: 600 человек приняли участие в антиправительственном митинге в Праге
  • Gettyimages.ru
  • © Fabiano Waewell / EyeEm

Организатором акции выступил «Национальный совет обновления».

От правительства требовали в том числе снижения цен на электричество, национализацию газовых подземных хранилищ.

Также протестующие раскритиковали ЕС, НАТО и помощь для Украины.

3 октября жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции.

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