Nihon Keizai: Япония заплатит высокую цену за отказ от российской нефти

Из-за санкций против России населению Японии придётся заплатить высокую цену за отказ от российского топлива. Об этом пишет Nihon Keizai.

«Теперь зависимость Токио от чёрного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортёрами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет», — сказано в материале, который цитирует РИА Новости.

Также отмечается, что в Японии 48% угля, который применялся в производстве и генерации электроэнергии по состоянию на 2021 год, зависело от России.

1 ноября министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1».