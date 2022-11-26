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МАГАТЭ не обсуждает новые требования к безопасности АЭС

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МАГАТЭ не обсуждает изменения требований к безопасности АЭС для избежания рукотворных чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил РИА Новости замглавы агентства Михаил Чудаков.
МАГАТЭ не обсуждает новые требования к безопасности АЭС
  • AP
  • © Leo Correa

«Все принятые акты уже существуют: нельзя вести военные действия против площадок и атомных станций, химических объектов. Это давно существующий акт, ему уже десяток лет», — сказал он на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.

Чудаков допустил, что, возможно, «примут ещё что-то», но сам он не видит такого предложения или решения.

«МАГАТЭ работает со всеми площадками, и самое главное, конечно, чтобы был мир во всём мире», — сказал собеседник.

Также Чудаков рассказал, что попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».

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