МАГАТЭ не обсуждает новые требования к безопасности АЭС
- AP
- © Leo Correa
«Все принятые акты уже существуют: нельзя вести военные действия против площадок и атомных станций, химических объектов. Это давно существующий акт, ему уже десяток лет», — сказал он на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.
Чудаков допустил, что, возможно, «примут ещё что-то», но сам он не видит такого предложения или решения.
«МАГАТЭ работает со всеми площадками, и самое главное, конечно, чтобы был мир во всём мире», — сказал собеседник.
Также Чудаков рассказал, что попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».