Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о желании китайской стороны защищать и развивать дружественные отношения с Северной Кореей в эпоху происходящих перемен исторического масштаба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центрально телеграфное агентство (ЦТАК).

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что дружественные отношения двух стран приведут к стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всём мире.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.