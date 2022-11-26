Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центрально телеграфное агентство (ЦТАК).
«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными», — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что дружественные отношения двух стран приведут к стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всём мире.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.