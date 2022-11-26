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Tasnim: в результате взрыва и пожара на заводе в Иране погиб один человек

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В результате взрыва и пожара на сталелитейном заводе в Иране погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Как пишет РИА Новости, пожар произошёл во время сварочных работ.

Пострадавших госпитализировали.

7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.

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