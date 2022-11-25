Захарова прокомментировала высказывание супруги Зеленского об «испытании зимой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание супруги украинского президента Елены Зеленской об «испытании зимой» для жителей страны.

По словам Зеленской, зима может стать для украинцев «ещё одним испытанием», если в домах не будет отопления.

Вместе с этим она отметила, что более 90% опрошенных жителей страны «готовы это терпеть два, три года», если увидят перспективу членства Украины в ЕС.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — написала Захарова.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.

По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.