Захарова прокомментировала высказывание супруги Зеленского об «испытании зимой»
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По словам Зеленской, зима может стать для украинцев «ещё одним испытанием», если в домах не будет отопления.
Вместе с этим она отметила, что более 90% опрошенных жителей страны «готовы это терпеть два, три года», если увидят перспективу членства Украины в ЕС.
«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — написала Захарова.
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.
По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.