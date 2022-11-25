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Комитет сената США опубликовал отчёт о пандемии коронавируса, возникшей из-за «инцидента»

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Комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям представил промежуточный отчёт, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием.
Комитет сената США опубликовал отчёт о пандемии коронавируса, возникшей из-за «инцидента»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — отмечается в документе.

В отчёте подчёркивается, что новые данные «могут изменить оценку».

При этом в документе отмечается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении COVID-19 является самой маловероятной, во Всемирной организации здравоохранения в неё не верят.

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