Комитет сената США опубликовал отчёт о пандемии коронавируса, возникшей из-за «инцидента»

Комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям представил промежуточный отчёт, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — отмечается в документе.

В отчёте подчёркивается, что новые данные «могут изменить оценку».

При этом в документе отмечается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении COVID-19 является самой маловероятной, во Всемирной организации здравоохранения в неё не верят.