Комитет сената США опубликовал отчёт о пандемии коронавируса, возникшей из-за «инцидента»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — отмечается в документе.
В отчёте подчёркивается, что новые данные «могут изменить оценку».
При этом в документе отмечается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении COVID-19 является самой маловероятной, во Всемирной организации здравоохранения в неё не верят.