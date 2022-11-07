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Представитель ВОЗ Вуйнович высказалась о версии искусственного происхождения коронавируса

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Версия об искусственном происхождении COVID-19 является самой маловероятной, во Всемирной организации здравоохранения в неё не верят, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно», — цитирует её ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что не верит в искусственное происхождение коронавируса.

«Произвести вирус полностью искусственно, чтобы потом он куда-то утёк или даже специально кого-то заразил, вы знаете, ни один вирусолог в мире этого бы не сделал, потому что понимает, что контролировать такой вирус невозможно», — подчеркнула Вуйнович.

1 сентября в ВОЗ сообщили о возможном появлении дальнейших мутаций коронавируса.

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