«Элефтерос типос»: Греция заменит вооружение российского производства на натовское
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Об этом сообщает издание «Элефтерос типос».
Уточняется, что у Греции с 1990-х годов на вооружении находится ряд российской военной техники, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1».
В сообщении говорится, что в Греции в ближайшие недели будут постепенно заменять устаревшие ЗРК российского производства на американские.
В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.