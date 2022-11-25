«Элефтерос типос»: Греция заменит вооружение российского производства на натовское

Греция в ближайшее время планирует начать заменять вооружение российского производства на технику натовского образца.

Об этом сообщает издание «Элефтерос типос».

Уточняется, что у Греции с 1990-х годов на вооружении находится ряд российской военной техники, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1».

В сообщении говорится, что в Греции в ближайшие недели будут постепенно заменять устаревшие ЗРК российского производства на американские.

В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.