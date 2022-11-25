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«Элефтерос типос»: Греция заменит вооружение российского производства на натовское

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Греция в ближайшее время планирует начать заменять вооружение российского производства на технику натовского образца.
«Элефтерос типос»: Греция заменит вооружение российского производства на натовское
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает издание «Элефтерос типос». 

Уточняется, что у Греции с 1990-х годов на вооружении находится ряд российской военной техники, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1».

В сообщении говорится, что в Греции в ближайшие недели будут постепенно заменять устаревшие ЗРК российского производства на американские.

В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

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