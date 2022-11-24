В ЕК заявили, что европейские страны исключили российский газ из контрактов на закупки

Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки в 2023 году. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Отмечается, что главы Минэнерго стран ЕС договорились исключить газ из России из контрактов на совместные закупки, объём которых в следующем году должен составить как минимум 15% от объёма газохранилищ государств.

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключён из совместных закупок», — приводит ТАСС заявление.

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.