Путин в разговоре с иракским премьером отметил позитивную работу стран в рамках «ОПЕК+»
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Стороны отметили дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества.
«С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках «ОПЕК+», позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.
Ранее Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетике.