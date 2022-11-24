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Путин в разговоре с иракским премьером отметил позитивную работу стран в рамках «ОПЕК+»

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Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани заявил о положительной работе двух стран в рамках «ОПЕК+». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин в разговоре с иракским премьером отметил позитивную работу стран в рамках «ОПЕК+»
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Стороны отметили дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества.

«С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках «ОПЕК+», позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетике.

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