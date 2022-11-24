Путин в разговоре с иракским премьером отметил позитивную работу стран в рамках «ОПЕК+»

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани заявил о положительной работе двух стран в рамках «ОПЕК+». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool