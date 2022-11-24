В Эстонии назвали недостаточным предложенный потолок цен на российскую нефть

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Таллине не согласны с предложенным Евросоюзу со стороны стран G7 потолком цен на нефть из России.

«По нашему мнению, такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — цитирует его ERR.

Министр подчеркнул, что Эстония может воспользоваться правом вето по этому вопросу в ЕС.

Ранее издание Politico писало, что Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.