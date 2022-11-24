Bloomberg: представитель Шольца обвинил экс-премьера Британии Джонсона во лжи

Официальный представитель канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи.

Об этом пишет Bloomberg.

Хебештрайт прокомментировал заявление Джонсона о том, что в начале российской спецоперации на Украине Берлин ожидал быстрого поражения Киева.

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается», — сказал он.

В материале говорится, что представитель германского правительства использовал «необычно грубую речь», комментируя заявление Джонсона.

Ранее Джонсон заявил, что власти ФРГ до начала спецоперации России считали, что стремительное поражение Украины было бы лучшим вариантом с экономической точки зрения.