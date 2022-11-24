Узнать больше

Bloomberg: представитель Шольца обвинил экс-премьера Британии Джонсона во лжи

Короткая ссылка
Официальный представитель канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи.
Bloomberg: представитель Шольца обвинил экс-премьера Британии Джонсона во лжи
  • Gettyimages.ru
  • © WPA Pool /

Об этом пишет Bloomberg.

Хебештрайт прокомментировал заявление Джонсона о том, что в начале российской спецоперации на Украине Берлин ожидал быстрого поражения Киева. 

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается», — сказал он. 

В материале говорится, что представитель германского правительства использовал «необычно грубую речь», комментируя заявление Джонсона. 

Ранее Джонсон заявил, что власти ФРГ до начала спецоперации России считали, что стремительное поражение Украины было бы лучшим вариантом с экономической точки зрения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить