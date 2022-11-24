Узнать больше

Европарламент поддержал решение ЕК о выдаче Украине займа в размере €18 млрд в 2023 году

Короткая ссылка
Депутаты Европейского парламента поддержали план Еврокомиссии по выделению Украине займа в размере €18 млрд в 2023 году.
Европарламент поддержал решение ЕК о выдаче Украине займа в размере €18 млрд в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания ЕП.

Предполагается, что данный кредит «позволит покрыть часть предполагаемой ежемесячной потребности Украины» для обеспечения основных государственных услуг и восстановления критической инфраструктуры.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет в 2022 году выделить €3 млрд макрофинансовой помощи Киеву из пакета на сумму до €9 млрд, обещанного в мае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить