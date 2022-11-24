Европарламент поддержал решение ЕК о выдаче Украине займа в размере €18 млрд в 2023 году

Депутаты Европейского парламента поддержали план Еврокомиссии по выделению Украине займа в размере €18 млрд в 2023 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания ЕП.

Предполагается, что данный кредит «позволит покрыть часть предполагаемой ежемесячной потребности Украины» для обеспечения основных государственных услуг и восстановления критической инфраструктуры.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет в 2022 году выделить €3 млрд макрофинансовой помощи Киеву из пакета на сумму до €9 млрд, обещанного в мае.