В Британии назвали Макрона англофобом за нежелание видеть Уоллеса на посту главы НАТО

Французский президент Эммануэль Макрон намерен блокировать предложения по назначению министра обороны Британии Бена Уоллеса генеральным секретарём НАТО, это же будет касаться и любых кандидатов из Турции, пишет Express. Как сообщает издание, такая позиция Парижа вызвала острую реакцию со стороны британских властей.

«Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен», — сказал депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Другой депутат отметил, что позиция Макрона вызывает вопросы к британскому премьеру Риши Сунаку, который назвал французского президента другом.

Зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс при этом сказал, что Британия является вторым по величине вкладчиком в НАТО и «самой большой военной силой в Европе».

В июле The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента Британии писала, что экс-премьер Борис Джонсон может побороться за пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Премьер Эстонии Кая Каллас при этом считает маловероятным, что ей предложат возглавить НАТО. Так она прокомментировала сообщения The New York Times о том, что Каллас может стать кандидатом на этот пост.