Узнать больше

В Британии назвали Макрона англофобом за нежелание видеть Уоллеса на посту главы НАТО

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон намерен блокировать предложения по назначению министра обороны Британии Бена Уоллеса генеральным секретарём НАТО, это же будет касаться и любых кандидатов из Турции, пишет Express. Как сообщает издание, такая позиция Парижа вызвала острую реакцию со стороны британских властей.
В Британии назвали Макрона англофобом за нежелание видеть Уоллеса на посту главы НАТО
  • AFP
  • © SARAH MEYSSONNIER / POOL

«Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен», — сказал депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Другой депутат отметил, что позиция Макрона вызывает вопросы к британскому премьеру Риши Сунаку, который назвал французского президента другом.

Зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс при этом сказал, что Британия является вторым по величине вкладчиком в НАТО и «самой большой военной силой в Европе».

В июле The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента Британии писала, что экс-премьер Борис Джонсон может побороться за пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Премьер Эстонии Кая Каллас при этом считает маловероятным, что ей предложат возглавить НАТО. Так она прокомментировала сообщения The New York Times о том, что Каллас может стать кандидатом на этот пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить