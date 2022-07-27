The Telegraph: Джонсон может побороться за пост генсека НАТО

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Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может побороться за пост генерального секретаря Североатлантического альянса.
The Telegraph: Джонсон может побороться за пост генсека НАТО
  • AP
  • © Paul White

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента королевства.

В статье говорится, что Джонсон оказался «в активе» антироссийской политической и экономической кампании Запада на фоне спецоперации России на Украине. Также бывший министр по вопросу выхода Британии из Евросоюза Дэвид Джонс заявил, что Борис Джонсон поспособствовал принятию Швецией и Финляндией решения о подаче заявок на членство в НАТО. 

Как считает член британского комитета по обороне Марк Франсуа, Джонсон в случае решения выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО мог бы рассчитывать на поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, другие британские политики считают, что кандидатуру Джонсона на пост генсека НАТО будут оспаривать в связи с его сомнительной репутацией и по политическим соображениям.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.

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