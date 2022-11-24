Политолог Бальбек раскритиковал подготовку девятого пакета санкций против России

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз работает над девятым пакетом санкций против России.

«Этими пакетами санкций уже можно печки топить для обогрева, но в России проблем с газом нет, а вот Европе, возможно, эта мысль понравится», — отметил Бальбек.

По его мнению, упрямство — это «тупиковый путь в любой политике», но, как подчеркнул политолог, коллективный Запад нам его «упорно демонстрирует».

При этом эксперт не исключил, что будут подготовлены 15-й и 20-й пакеты санкций.

Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз работает над девятым пакетом санкций против России.

22 ноября газета Politico со ссылкой на два источника писала, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц».