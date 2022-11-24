Узнать больше

США пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС

Короткая ссылка
Соединённые Штаты пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС, проведение которого запланировано 11 декабря на Гавайях.
США пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

«Что касается участия в мероприятиях АТЭС, ещё в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС», — цитирует его ТАСС. 

Барский добавил, что американская сторона намерена провести заседание 11 декабря на Гавайях.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил о принятии министерской декларации АТЭС в компромиссном виде с учётом позиции Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить