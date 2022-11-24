США пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС

Соединённые Штаты пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС, проведение которого запланировано 11 декабря на Гавайях.

Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

«Что касается участия в мероприятиях АТЭС, ещё в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС», — цитирует его ТАСС.

Барский добавил, что американская сторона намерена провести заседание 11 декабря на Гавайях.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил о принятии министерской декларации АТЭС в компромиссном виде с учётом позиции Москвы.