США пригласили Россию на предварительное заседание старших должностных лиц АТЭС
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Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.
«Что касается участия в мероприятиях АТЭС, ещё в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС», — цитирует его ТАСС.
Барский добавил, что американская сторона намерена провести заседание 11 декабря на Гавайях.
Ранее замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил о принятии министерской декларации АТЭС в компромиссном виде с учётом позиции Москвы.