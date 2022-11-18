Министерскую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде с учётом позиции России

Замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил о принятии министерской декларации АТЭС в компромиссном виде с учётом позиции Москвы.

«Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учётом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок», — цитирует его РИА Новости.

Ильичёв отметил, что изначально представители G7 в АТЭС настаивали на интеграции в декларацию украинской тематики. Он напомнил, что АТЭС представляет собой экономическую структуру, которая не занимается политповесткой.

Как сообщалось ранее, российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.