Министерскую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде с учётом позиции России
- РИА Новости
«Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учётом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок», — цитирует его РИА Новости.
Ильичёв отметил, что изначально представители G7 в АТЭС настаивали на интеграции в декларацию украинской тематики. Он напомнил, что АТЭС представляет собой экономическую структуру, которая не занимается политповесткой.
Как сообщалось ранее, российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.