Рёнхап: в Сеуле разочарованы словами сестры Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи
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Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.
В министерстве назвали очень прискорбным то, что Ким Ё Чжон раскритиковала южнокорейского лидера «в вульгарных выражениях» и не проявила «даже самого элементарного уровня вежливости».
Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала руководство Южной Кореи за обсуждение возможности введения односторонних санкций.
По её словам, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его правительство повторяют за Вашингтоном слова о санкциях против КНДР как «верный пёс» и «марионетка».