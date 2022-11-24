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Рёнхап: в Сеуле разочарованы словами сестры Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи

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В Сеуле разочарованы словами сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в адрес руководства Южной Кореи.
Рёнхап: в Сеуле разочарованы словами сестры Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.

В министерстве назвали очень прискорбным то, что Ким Ё Чжон раскритиковала южнокорейского лидера «в вульгарных выражениях» и не проявила «даже самого элементарного уровня вежливости».

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала руководство Южной Кореи за обсуждение возможности введения односторонних санкций.

По её словам, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его правительство повторяют за Вашингтоном слова о санкциях против КНДР как «верный пёс» и «марионетка».

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