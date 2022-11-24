Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за обсуждение односторонних санкций

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала руководство Южной Кореи за обсуждение возможности введения односторонних санкций.

Об этом сообщает ЦТАК.

Она заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его правительство повторяют за Вашингтоном слова о санкциях против КНДР как «верный пёс» и «марионетка».

Также Ким Ё Чжон назвала бесполезными санкции.

Кроме того, она заявила, что если в Сеуле думают, что из нынешней кризисной ситуации можно выбраться, болтая о «санкциях», то «они и вправду полные идиоты».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.