Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за обсуждение односторонних санкций
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Об этом сообщает ЦТАК.
Она заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его правительство повторяют за Вашингтоном слова о санкциях против КНДР как «верный пёс» и «марионетка».
Также Ким Ё Чжон назвала бесполезными санкции.
Кроме того, она заявила, что если в Сеуле думают, что из нынешней кризисной ситуации можно выбраться, болтая о «санкциях», то «они и вправду полные идиоты».
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.