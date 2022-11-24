Узнать больше

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за обсуждение односторонних санкций

Короткая ссылка
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала руководство Южной Кореи за обсуждение возможности введения односторонних санкций.
Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за обсуждение односторонних санкций
  • AP
  • © Jorge Silva/Pool Photo

Об этом сообщает ЦТАК.

Она заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его правительство повторяют за Вашингтоном слова о санкциях против КНДР как «верный пёс» и «марионетка».

Также Ким Ё Чжон назвала бесполезными санкции.

Кроме того, она заявила, что если в Сеуле думают, что из нынешней кризисной ситуации можно выбраться, болтая о «санкциях», то «они и вправду полные идиоты». 

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить