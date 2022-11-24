Украинские беженцы пожаловались на выселение из отеля в пригороде Дублина
Отмечается, что в отеле проживали около 200 беженцев, на прошлой неделе их известили, что с 28 ноября их переселят на новое, пока неизвестное место.
«Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», — сказала одна из живущих в Клондалкине беженок.
По её словам, многие беженцы нашли работу в районе отеля и в случае переезда потеряют её.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.