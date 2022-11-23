Узнать больше

Байден призвал к ужесточению закона об оружии на фоне стрельбы в Вирджинии

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден призвал ужесточить оружейное законодательство на фоне стрельбы в Вирджинии.
Байден призвал к ужесточению закона об оружии на фоне стрельбы в Вирджинии
  • Gettyimages.ru

«В этом году я утвердил самую значительную оружейную реформу за поколение, но этого и близко недостаточно. Мы должны сделать больше», — говорится в заявлении американского лидера.

Он осудил стрельбу в городе Чесапик и сообщил, что отдал распоряжение властям оказать всю необходимую поддержку жителям.

Полиция ранее сообщила о гибели нескольких человек при стрельбе в магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния. Стрелявший мёртв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить