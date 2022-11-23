Байден призвал к ужесточению закона об оружии на фоне стрельбы в Вирджинии
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«В этом году я утвердил самую значительную оружейную реформу за поколение, но этого и близко недостаточно. Мы должны сделать больше», — говорится в заявлении американского лидера.
Он осудил стрельбу в городе Чесапик и сообщил, что отдал распоряжение властям оказать всю необходимую поддержку жителям.
Полиция ранее сообщила о гибели нескольких человек при стрельбе в магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния. Стрелявший мёртв.