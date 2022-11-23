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Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении проинформировать лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности о ситуации на Украине.
Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Отдельная информация будет мною вам, уважаемые коллеги, представлена и по ситуации на Украине», — заявил Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Он также выразил надежду, что стороны в ходе заседания обсудят трудности работы ОДКБ и перспективы деятельности организации по разным направлениям.

Ранее стало известно, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.

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