Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о намерении проинформировать лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности о ситуации на Украине.

«Отдельная информация будет мною вам, уважаемые коллеги, представлена и по ситуации на Украине», — заявил Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Он также выразил надежду, что стороны в ходе заседания обсудят трудности работы ОДКБ и перспективы деятельности организации по разным направлениям.

Ранее стало известно, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.