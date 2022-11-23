Путин пообещал проинформировать лидеров стран ОДКБ о ситуации на Украине
- РИА Новости
«Отдельная информация будет мною вам, уважаемые коллеги, представлена и по ситуации на Украине», — заявил Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Он также выразил надежду, что стороны в ходе заседания обсудят трудности работы ОДКБ и перспективы деятельности организации по разным направлениям.
Ранее стало известно, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко смогут пообщаться на полях сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 23 ноября в Ереване.