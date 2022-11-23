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Экс-депутат французского парламента Лелуш заявил о необходимости признать Крым российским

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Необходимо признать Крым российским, заявил экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш.
Экс-депутат французского парламента Лелуш заявил о необходимости признать Крым российским
  • РИА Новости

Об этом сообщает Le Figaro.

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут», — заявил Лелуш.

Он напомнил, что Крым был украинским только в течение периода, когда советский лидер Никита Хрущёв передал его Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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