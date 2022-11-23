Экс-депутат французского парламента Лелуш заявил о необходимости признать Крым российским
- РИА Новости
Об этом сообщает Le Figaro.
«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут», — заявил Лелуш.
Он напомнил, что Крым был украинским только в течение периода, когда советский лидер Никита Хрущёв передал его Украине.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.