Необходимо признать Крым российским, заявил экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут», — заявил Лелуш.

Он напомнил, что Крым был украинским только в течение периода, когда советский лидер Никита Хрущёв передал его Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что полуостров является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.