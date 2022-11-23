NDP: Зеленский просчитался по двум пунктам в отношениях с Польшей

Власти Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским совершили две серьёзные ошибки в отношениях с Польшей. Такое мнение выразил обозреватель Рышард Чарнецкий в статье для портала Niezależny Dziennik Polityczny.

По мнению обозревателя, первым просчётом украинских властей стали попытки обвинить Россию в инциденте с падением ракеты на территории Польши.

Второй ошибкой Зеленского Чарнецкий обозначил назначение на пост замминистра иностранных дел Украины бывшего посла в Германии Алексея Мельника.

«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны», — указал автор статьи.

Подобные шаги украинской стороны только ухудшают отношения двух стран, заключил обозреватель.

Ранее вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал плохим решение назначить Мельника на пост замглавы украинского МИД.