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NDP: Зеленский просчитался по двум пунктам в отношениях с Польшей

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Власти Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским совершили две серьёзные ошибки в отношениях с Польшей. Такое мнение выразил обозреватель Рышард Чарнецкий в статье для портала Niezależny Dziennik Polityczny.
NDP: Зеленский просчитался по двум пунктам в отношениях с Польшей
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По мнению обозревателя, первым просчётом украинских властей стали попытки обвинить Россию в инциденте с падением ракеты на территории Польши.

Второй ошибкой Зеленского Чарнецкий обозначил назначение на пост замминистра иностранных дел Украины бывшего посла в Германии Алексея Мельника.

«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны», — указал автор статьи.

Подобные шаги украинской стороны только ухудшают отношения двух стран, заключил обозреватель.

Ранее вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал плохим решение назначить Мельника на пост замглавы украинского МИД.

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