NDP: Зеленский просчитался по двум пунктам в отношениях с Польшей
- Gettyimages.ru
По мнению обозревателя, первым просчётом украинских властей стали попытки обвинить Россию в инциденте с падением ракеты на территории Польши.
Второй ошибкой Зеленского Чарнецкий обозначил назначение на пост замминистра иностранных дел Украины бывшего посла в Германии Алексея Мельника.
«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны», — указал автор статьи.
Подобные шаги украинской стороны только ухудшают отношения двух стран, заключил обозреватель.
Ранее вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал плохим решение назначить Мельника на пост замглавы украинского МИД.