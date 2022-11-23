Премьер Польши Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ.

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях», — приводит его слова РИА Новости.

Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» об идее введения потолка цен на газ в Европе.