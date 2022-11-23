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Премьер Польши Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ.
Премьер Польши Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ
  • Gettyimages.ru

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях», — приводит его слова РИА Новости.

Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за МВт·ч.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» об идее введения потолка цен на газ в Европе.

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