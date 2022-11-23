Гендиректор МАГАТЭ и глава «Росатома» провели переговоры в Стамбуле по ситуации на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачёв провели переговоры в Стамбуле по теме создания защитной зоны на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что делегации России и МАГАТЭ провели консультации по эксплуатационным аспектам, которые связаны с безопасностью ЗАЭС.

Также они обсудили «срочное создание зоны ядерной безопасности и защиты» на этой АЭС.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.